Enzo Fernández le habría pedido a Valu Cervantes que renuncie a “MasterChef”ESPECTÁCULOAna COHEN
Este miércoles se confirmó que Valentina Cervantes presentó su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las concursantes más populares. La noticia fue revelada por el periodista Ángel De Brito, quien citó una frase de Enzo Fernández, pareja de Cervantes y padre de sus hijos, Olivia y Benjamín. Según De Brito, "renunció por ese hombre", quien le pidió que regresara a casa debido a su celos.
Cervantes planea volver a Inglaterra la próxima semana, lo que dejará su lugar vacante en el programa. La producción decidirá si se buscará un reemplazo o si se reducirá la duración del reality show. La despedida de Cervantes se emitirá en algunas semanas, ya que hay múltiples episodios grabados.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner desafía al poder judicial en la antesala del juicio por los cuadernos
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Comenzó el juicio de los Cuadernos: el mayor proceso por corrupción en la historia argentina
Agencia de Noticias del InteriorJUDICIALES
Te puede interesar
Lo más visto
Máximo Kirchner busca sostener el PJ bonaerense en medio de tensiones con el kicillofismo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Macri, el aliado incómodo del mileísmo
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Ranking de gobernadores: Pullaro en un peligroso tobogán
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA