Enzo Fernández le habría pedido a Valu Cervantes que renuncie a “MasterChef”

Este miércoles se confirmó que Valentina Cervantes presentó su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las concursantes más populares. La noticia fue revelada por el periodista Ángel De Brito, quien citó una frase de Enzo Fernández, pareja de Cervantes y padre de sus hijos, Olivia y Benjamín. Según De Brito, "renunció por ese hombre", quien le pidió que regresara a casa debido a su celos.

Cervantes planea volver a Inglaterra la próxima semana, lo que dejará su lugar vacante en el programa. La producción decidirá si se buscará un reemplazo o si se reducirá la duración del reality show. La despedida de Cervantes se emitirá en algunas semanas, ya que hay múltiples episodios grabados.