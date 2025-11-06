El tremendo cruce de Yanina Latorre y la China Suárez

La enemistad entre Yanina Latorre, panelista de "LAM" (América), y la actriz China Suárez se remonta a 2021, cuando Latorre se convirtió en fuente de información durante el escándalo del Wanda Gate. Desde entonces, las tensiones han perdurado, a pesar de que Suárez actualmente parece feliz en su relación con Mauro Icardi.

Recientemente, el conflicto se reavivó después de que Latorre afirmara en su programa "El Observador" que las autoridades del Galatasaray estaban molestas con Icardi por sus constantes viajes con Suárez. Según Latorre, "cuando hay una lesión o operación, aunque les den libre, deben recuperarse en el club. Él estuvo un año afuera y pudo haberse quedado en lugar de ir a Milán con la China".

La respuesta de Suárez llegó a través de X, donde defendió a Icardi diciendo: “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas para ver al mejor fisio. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces?”. Además, ironizó sobre los supuestos embarazos que Latorre le había atribuido.

Latorre no demoró en replicar: "Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Y los 3 embarazos fueron casi un homenaje a Wanda", y concluyó sugiriendo a Suárez que comprara carteras.

El enfrentamiento entre ambas figuras del espectáculo parece no tener fin, mientras los rumores sobre el futuro profesional de Icardi continúan. Se especula que el delantero podría no renovar su contrato con el Galatasaray y que podría tener un nuevo destino laboral.