Alimentos ricos para contrarrestar el hambre

Un desayuno sabroso y nutritivo es esencial para empezar el día con energía. Sin embargo, a media mañana, el hambre puede surgir, haciendo necesario tener a mano opciones saludables, según Rocío del Pozo, dietista-nutricionista del Consultorio Médico Los Ángeles en Madrid.

La sensación de hambre es una señal del organismo que indica necesidad de energía. Del Pozo destaca la importancia de elegir alimentos que proporcionen los macro y micronutrientes necesarios para un funcionamiento adecuado del cuerpo.

Es crucial distinguir entre opciones nutritivas y aquellas que, como las papas fritas, ofrecen "calorías vacías". Estos alimentos, altos en azúcares y grasas, pueden poner en riesgo la salud si se consumen en exceso. Del Pozo apunta que los productos altos en sal y carbohidratos de rápida absorción solo ofrecen una energía temporal sin saciarnos adecuadamente.

Tres alimentos recomendados por nutricionistas

Avena: Este cereal, rico en carbohidratos complejos, se digiere lentamente, proporcionando energía duradera. Es fácil de combinar con yogur y llevar a cualquier lugar. Banana: Este fruto es una excelente opción a media mañana, con un alto contenido en fibra, vitaminas B6 y C, magnesio y potasio. Ofrece energía rápida y sostenida, ideal antes, durante y después de hacer ejercicio. Frutos secos: En particular, las nueces son ricas en proteínas, grasas saludables y minerales como magnesio, hierro y zinc. Su digestión lenta asegura una sensación de saciedad. Es recomendable optar por versiones sin sal ni recubrimientos de miel, caramelo o chocolate.

Estas opciones pueden ayudar a combatir el hambre de manera saludable y nutritiva a media mañana.