La Justicia Federal habilitó a Nación a cobrar ganancias a docentes de Santa Fe: desde diciembre volverán a pagar el impuesto

A través de un comunicado, la Dirección Regional Santa Fe de la DGI–ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) informó que el Gobierno Nacional volverá a aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos docentes de la provincia, luego de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocara la medida cautelar que suspendía las retenciones.

La decisión impactará en unos 2.800 docentes santafesinos cuyos salarios brutos superen los 3 millones de pesos mensuales, según precisaron desde el organismo.



De esta manera, las retenciones comenzarán a regir a partir de los haberes de noviembre de 2025, que serán percibidos en diciembre, solo en los casos que superen los mínimos establecidos por ley.

Vale recordar que en agosto de 2024, la Justicia Nacional Laboral había dictado una medida cautelar que ordenaba al Gobierno nacional suspender preventivamente las retenciones de Ganancias para todo el personal afiliado a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Sin embargo, la Sala III resolvió ahora revocar esa decisión, al considerar que Ctera carecía de legitimación activa para accionar en nombre de los trabajadores.

Desde el Gobierno provincial, se recordó a los agentes que deberán presentar o actualizar el formulario F.572 Web, accediendo con clave fiscal al servicio Siradig – Trabajador, para declarar cargas de familia, ingresos y deducciones correspondientes al período fiscal 2025.

La presentación deberá realizarse hasta el domingo 16 de noviembre inclusive, para que la información sea tenida en cuenta en la liquidación de los haberes del mes en curso. La información podrá corresponder al período comprendido entre enero y noviembre del presente año.

