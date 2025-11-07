El Concejo pide que se cree un nuevo Juzgado de Familia en Rafaela

Este jueves, pasadas las 9 hs, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela tuvo lugar una nueva sesión ordinaria con la presencia de todos los concejales. Se abordaron un total de tres proyectos que estaban contemplados en el orden del día.

El primero de ellos fue una resolución con el objetivo de requerir a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Santa Fe, llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes a los fines de la creación de un Juzgado de Primera Instancia de Familia en el Distrito Judicial N° 5, con asiento en la ciudad de Rafaela.

El principal argumento es la actual situación de saturación que presenta el Juzgado de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial, en virtud del gran cúmulo de causas que se tramitan. Fue miembro informante el presidente del órgano legislativo local, Lisandro Mársico, por lo cual, la vicepresidenta María Paz Caruso ocupó la presidencia.

En segundo término se presentó una minuta de comunicación para solicitar un pedido de informe sobre la implementación de la ordenanza Nº 5148 “Ley Micaela” en el ámbito local.

Los concejales se preguntan si se han desarrollado jornadas de capacitación al personal municipal y los organismos vinculados en los años 2024 y 2025, si se han capacitado en la temática al personal ingresante a prestar servicios y si se han llevado a cabo o están programadas acciones de promoción de los alcances y objetivos de las leyes a instituciones, empresas y ciudadanía en general.

Sobre tablas, se le otorgó tratamiento legislativo a un proyecto para designar a los ediles Carla Boidi, Mabel Fossatti, Juan Senn y María Paz Caruso como miembros del Comité de Seguimiento ODESUR 2026, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 5600.