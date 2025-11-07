Pullaro confirmó la asunción de Scaglia como diputada nacional

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reafirmó este jueves que su vice, Gisela Scaglia, asumirá su cargo como diputada nacional, tras resultar electa en las elecciones del 26 de octubre. "Tendrá un rol muy importante en el Congreso", destacó Pullaro desde la Casa Gris.

La declaración se produce luego de que Scaglia, en una reunión previa de la coalición Unidos, admitiera que su asunción estaba en análisis. Estas palabras generaron inquietud dentro del oficialismo, especialmente porque durante la campaña había enfatizado que no era una candidata testimonial.

Tras la cumbre de Unidos, donde participaron Pullaro y líderes de los partidos de la coalición, el gobernador sugirió que las declaraciones de Scaglia pudieron haber sido malinterpretadas. "Gisela tendrá un papel clave en el Congreso, defendiendo a Rosario y a la provincia ante el gobierno nacional", añadió Pullaro.

Con un oficialismo nacional fortalecido por los resultados electorales pero sin una mayoría clara, los gobernadores buscarán hacer valer sus posiciones en las discusiones sobre el presupuesto de 2026 y las reformas propuestas por Javier Milei, aunque con menos margen de maniobra.