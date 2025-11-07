Tributaria: ¿Puede Viotti gobernar sin el DReI?

Por Carlos Zimerman

Nos preguntamos si Leonardo Viotti puede desempeñar con normalidad su tarea como intendente de la ciudad sin percibir lo que hoy aporta el comercio, las empresas y las instituciones bancarias en concepto de Derecho de Registro e Inspección (DReI).

Este tributo municipal, que en la práctica funciona como un impuesto, sin duda alguna excede las potestades municipales, como lo manifestó el CCIRR. Sin embargo, es cierto que el DReI se ha estado aplicando desde hace muchísimo tiempo y en diferentes gobiernos. Sinceramente, no escuché voces tan fuertes como las de ahora invocando foros de expresidentes, casi a la altura de los directivos del Banco Mundial o del FMI. Fuaaa, pavada de foro.

Es muy llamativa la presión actual, cuando, en otros tiempos no muy lejanos, nada se decía y nada se cuestionaba. Hoy, las arcas municipales están ajustadas; no sobra nada. Por lo tanto, entendemos que se debe ser muy responsable a la hora de pedir recortes. La democracia exige actitudes serias y comprometidas, seguramente muy diferentes a las que se pueden ver de algunos señores que, hasta hace menos de dos años, eran bastante genuflexos con el gobernante de turno y de golpe se volvieron implacables e impiadosos. A mi ese tipo de actitudes me traen muchas dudas.

El DReI seguramente que tiene que desaparecer gradualmente, no tiene sustento, pero se tiene que hacer en forma paulatina y responsable, de lo contrario no es más que una "apretadita" de algunos muchachos a los que bien les vendría releer la Constitución Nacional, si es que alguna vez la leyeron....