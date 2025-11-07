FIFA develó los nominados al The Best

La edición 2025 del premio The Best de la FIFA tomó forma este jueves con la revelación de los nominados para los galardones individuales y colectivos que destacan a los mejores del fútbol mundial.

El premio The Best se otorga a futbolistas, entrenadores y arqueros, además de otras distinciones, que incluyen el gol del año y el reconocimiento a un hincha destacado. Uno de los principales atractivos es el equipo ideal conocido como The Best FIFA 11.

El premio más significativo de la ceremonia es el The Best al mejor futbolista del año. Desde su creación en 2016, tras la separación del Balón de Oro, Lionel Messi ha sido un habitual en las nominaciones. Sin embargo, en esta edición no figura entre los diez elegidos, marcando la primera vez que queda fuera.

Messi es el futbolista que más veces ha recibido el The Best, en 2019, 2022 y 2023, y ha estado en el podio en siete ocasiones. Desde 2016, solo en dos ocasiones no ha estado entre los primeros votados.

Los nominados para el The Best 2025 incluyen a Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, y Lamine Yamal como favoritos. Kylian Mbappé y Raphinha también son contendientes.

Las nominaciones abarcan el periodo del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025 y la votación involucra a capitanes y entrenadores de clubes y selecciones, periodistas y fanáticos que pueden votar a través de la página web de la FIFA.

En cuanto a los argentinos, Emiliano "Dibu" Martínez está nominado nuevamente al premio al mejor arquero, tras haberlo ganado en 2022 y 2024. Messi aparece en la prelista para el 11 ideal de FIFA, junto a Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

Además, Alejo Cigannotto, un joven fanático de Racing, está nominado para el FIFA Fan Award tras volverse noticia mundial por su travesía haciendo dedo junto a su equipo en competiciones internacionales.