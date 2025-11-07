Lionel Scaloni listo para enfrentar a Angola

La Selección Argentina de fútbol regresará a la acción con un partido amistoso contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre, luego de casi un mes sin competiciones.

Este jueves, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para esta fecha FIFA. La convocatoria incluye a figuras destacadas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, la ausencia de algunos campeones del mundo, como Emiliano Dibu Martínez, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, ha sorprendido.

Scaloni ha indicado que estos partidos servirán para evaluar nuevos talentos, lo que justifica la inclusión de jugadores menos conocidos. Entre las novedades, se destacan los regresos de Valentín Barco y Máximo Perrone, así como las primeras convocatorias de Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. En la portería, Gerónimo Rulli y Walter Benítez han sido elegidos para reemplazar a Dibu Martínez, mientras que Facundo Cambeses, quien debutó recientemente ante Puerto Rico, no fue convocado y permanecerá en Racing.