Franco Colapinto seguiría en Fórmula 1 en 2026

Mientras la Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Brasil, los seguidores de Franco Colapinto celebran la reciente renovación del piloto con el equipo Alpine para la temporada 2026.

Los rumores sobre su continuidad han ido en aumento en las últimas semanas, lo que llevó al equipo francés a compartir una enigmática imagen en sus redes sociales. En la publicación, se destacan los números 7, 11 y 25, cuyas sumas dan como resultado 43, el número que Colapinto utiliza en las carreras. Además, estos números aluden a la fecha del 7 de noviembre de 2025, sugiriendo un anuncio inminente sobre su renovación.

Así, todo indica que el oriundo de Pilar será confirmado para 2026, con planes de una buena preparación y mejoras en el monoplaza de Alpine. La oficialización de su continuidad parece estar muy cerca.