Franco Colapinto subió una foto montando a caballo y le dedicó una indirecta a la China Suárez

Franco Colapinto está disfrutando de su tiempo libre en Brasil antes de las carreras en el circuito de Interlagos este fin de semana. En las últimas horas, estuvo de visita en la casa de la leyenda del automovilismo brasileño Rubens Barrichello, donde comió un asado y montó a caballo.



En medio de la expectativa por la renovación con Alpine-que sería anunciada mañana- el piloto argentino publicó en su cuenta de Instagram varios videos cabalgando y un detalle no pasó desapercibido por sus seguidores.

Por empezar, musicalizó el posteo con la canción de Wanda Nara O bicho vai pegar. Curiosamente, hoy, la China Suárez, con quien Colapinto tuvo un affaire, también subió un video arriba de un caballo. El hecho de que haya elegido el tema de la mayor enemiga de la actriz es una indirecta bastante directa.

“¡¡La canción!! Te amo Franco", “¿Cómo saber si Franco maneja su cuenta? Escuchá el tema que pone", “Tenías un trabajo y lo hiciste”, “Siempre team Wanda Nara amor”, “Con el permiso de la favela... te amo Fran”, “Siii Franquito, con el permiso de la favela”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del deportista que se dieron cuenta del guiño para la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Mauro Icardi le escribió un mensaje hot a la China Suárez y dejó a todos en shock: “Lo bien que montás”

La China Suárez promocionó uno de sus últimos trabajos de ficción, pero Mauro Icardi reaccionó con un inesperado comentario que dio que hablar entre los usuarios.

Este jueves, la actriz compartió una grabación donde se la ve montando a un caballo, mientras de fondo suena la canción “Te espero” de Ede. “Porque si no cargo con la pena, tú con la culpa vas a cargar”, dice el fragmento elegido.

Se trata de la promoción de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie que llegará a la pantalla de Disney el próximo 19 de noviembre.

La publicación generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos de la artista. Sin embargo, el que sorprendió fue el del delantero del Galatasaray que, con picardía, escribió: “Lo bien que montás”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.