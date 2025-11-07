La contundente definición de Paredes sobre el Superclásico

El Superclásico se vive intensamente en todo el país. Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, y Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, ofrecieron una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, donde analizaron el esperado encuentro que se disputará este domingo en La Bombonera.

Boca llega tras un agónico triunfo 2-1 contra Estudiantes como visitante, manteniéndose en la cima de la Zona A con 23 puntos, resultado de seis victorias, cinco empates y tres derrotas. En contraposición, River enfrenta una caída reciente por 1-0 ante Gimnasia, acumulando 21 puntos en la Zona B y ocupando el sexto lugar, con seis triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Entre las declaraciones más destacadas de Paredes, subrayó la importancia del partido: “Es especial, es uno de los más importantes de mi carrera. Lo que pase del otro lado, es problema de ellos”. Asimismo, reafirmó el objetivo del equipo: “Clasificar a la Copa Libertadores es uno de los objetivos que tenemos”.

La probable formación de Boca para el Superclásico incluye a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Datos del Superclásico: