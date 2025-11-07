La China Suárez se cansó de las críticas de Yanina Latorre

La actriz China Suárez respondió a las críticas de Yanina Latorre a través de sus redes sociales. El conflicto surgió después de que Latorre insinuara que el club Galatasaray estaba descontento con Mauro Icardi por su viaje a Milán con la artista. Para refutar esta afirmación, Suárez mostró pruebas del tratamiento médico al que se sometió Icardi.

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas para ver al mejor fisio por su rodilla. Cuatro horas de tratamiento muy doloroso. Yanina, ¿no te cansas de hablar tonterías? Estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste tener de fuentes confiables”, escribió Suárez junto a imágenes del procedimiento.

Latorre no tardó en responder, desestimando las explicaciones de Suárez. “Vivís boludeando. Sigue mirando cómo trabajo, y los tres embarazos son rumores de tu entorno para enloquecer a Wanda. Me encanta que tengas que responderme. Ve a comprar carteras. Besos”, contestó la conductora.

Ambas se enfrentarán pronto, ya que están involucradas en un juicio.