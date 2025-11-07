Escapadas de finde XXL: cinco pueblos cerca de Buenos Aires que tienen parrilla libre

La inminencia del verano anticipa jornadas de sol y altas temperaturas, ideales para disfrutar en escapadas al aire libre. La Provincia de Buenos Aires es un territorio repleto de destinos rurales para recorrer y empaparse de su cultura y gastronomía. En ese marco, una reconocida influencer y creadora de contenidos elaboró en Instagram un ranking de las mejores cinco parrillas de campo para desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de un buen asado en un pintoresco entorno agreste.

Con más de 5 millones de seguidores en esa red social, La Chica del Brunch (@lachicadelbrunch) publicó un reel viral que cosechó más de 112.000 me gusta y 1000 comentarios. Allí hizo una lista con opciones de restaurantes y parrillas en pequeños pueblos bonaerenses a menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una recomendación especial para aquellas personas que estén planificando una escapada corta de finde XXL antes de que termine el año.

Las 5 mejores parrillas libres de Buenos Aires, según una especialista

Ubicado a apenas dos horas de CABA, San Andrés de Giles es un pueblo repleto de vida y actividades al aire libre que también sobresale por sus comidas autóctonas. Estancia Chica es quizá el mayor exponente de la gastronomía de la región.

Es un restaurante perfecto para vivir un día de campo, ya que hasta cuenta con una pileta para relajarse luego de un almuerzo bien cargado. Además de un asado de calidad premium con achuras y carnes bien jugosas, tiene una granja con animales y juegos para chicos.

Mucho menos conocido, pero no por eso menos interesante, Cortinez, una localidad del partido de Luján, sorprende a sus visitantes con Don Obayca, el único restaurante de campo del pueblo. Si bien su especialidad es la parrilla, su carta también es muy valorada por la calidad de las pastas. Incluso ofrece un menú de degustación de pastas caseras y unas jugosas empanadas que vale la pena probar.

Tomás Jofré es uno de los pueblitos estrella de la Provincia de Buenos Aires. Ganó mucha popularidad en los últimos años por su extensa oferta gastronómica, dentro de la cual se destaca Antenor, un clásico restaurante campestre. Allí se pueden probar exquisitos cortes de carne, salame quintero, ravioles de salmón y tortas fritas. El vino, servido en pingüino, viene incluido en el menú.

En cuarto lugar aparece La Estación, un local de campo que queda en Gouin, dentro del partido de Carmen de Areco. Aunque es uno de los pueblos menos conocidos de la provincia, este pintoresco restaurante construido en una antigua estación de tren es la excusa perfecta para visitarlo. El menú es totalmente libre e incluye desde pastas caseras hasta picada, asado y empanadas.

Por último, La Campiña, el emprendimiento culinario de los reconocidos periodistas Mónica y César, icónicos presentadores de noticias en la televisión argentina, cuenta con uno de los menús más abundantes que se pueden encontrar. No es de modalidad libre, pero sus platos vienen siempre bien cargados. Queda en San Pedro, a sólo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué hay que tener en cuenta antes de elegir una parrilla de campo para pasar el día

A la hora de elegir una parrilla de campo para disfrutar un día al aire libre en la Provincia de Buenos Aires, conviene tener en cuenta varios factores. La ubicación es clave: lo ideal es que esté cerca de rutas principales y de atractivos naturales o turísticos, para combinar el almuerzo con un paseo. También es importante que cuente con amplios espacios verdes, sombra, juegos para chicos y estacionamiento cómodo.

Además, vale la pena revisar las opiniones de otros visitantes sobre la atención y la calidad de la carne. Los establecimientos que ofrecen cortes a la parrilla, opciones caseras y menú fijo suelen ser los más elegidos para escapadas en grupo. Un entorno tranquilo y auténtico completa la experiencia típica del campo bonaerense.

