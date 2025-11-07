Cande Tinelli apuntó contra todas las exparejas de su papá

Candelaria Tinelli se manifestó con contundencia en medio del conflicto familiar que afecta a su padre, Marcelo Tinelli. La controversia se desató tras un mensaje público de apoyo de Soledad Aquino, la primera esposa del conductor.

Aquino escribió en redes sociales: “Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática” y compartió una fotografía retro con sus hijas, Micaela y Candelaria. Asimismo, instó a su exmarido a poner fin a la situación, afirmando: “Te conozco hace 40 años. Deseo que disfrutes. La gente te está haciendo daño”.

El mensaje atrajo diversas reacciones, pero fue Candelaria quien generó mayor controversia al responder: “La única ex que no se quedó con nada, y aún así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Su comentario intensificó el debate entre los seguidores, dividiendo opiniones sobre la situación.