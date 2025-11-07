Thiago Medina aceptó una importante oferta laboral que cambiará su futuro

Thiago Medina aceptó una importante oferta laboral que cambiará su futuroESPECTÁCULO Julia VOSCO
Thiago Medina ha aceptado una oferta laboral en el reality show Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), a tan solo un mes de recibir el alta tras un accidente en moto.
La noticia fue confirmada por Ángel de Brito durante su programa LAM (América), donde indicó que el joven no dudó en unirse al proyecto.
Este nuevo capítulo marcará un cambio significativo en la vida de Medina, quien estará aislado en la casa más famosa del país, lejos del contacto con sus gemelas.
Por su parte, Daniela Celis, a través de una historia en Instagram, mostró su entusiasmo por la oportunidad de Thiago, mientras lo grababa caminando por los pasillos del canal. "Lo que se viene", expresó emocionada.
