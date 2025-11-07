Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort después de las críticas

Marta Fort acusó a Virginia Gallardo de aprovechar la imagen de su padre, Ricardo Fort, para su campaña electoral en los comicios del 26 de octubre. La hija del empresario calificó esta acción como “de cuarta”.

En respuesta, la diputada electa por Corrientes habló en el programa "Desayuno Americano" (América) y se mostró indignada. "No voy a responder; es una descalificación hacia mí. Si publico una foto de hace 15 años, ¿estoy utilizando a alguien?", cuestionó.

Gallardo defendió su trayectoria profesional y enfatizó que su carrera no se debe exclusivamente a su relación con Fort. "Este mensaje implica que llevo 20 años en el medio solo por él, lo cual es falso”, afirmó.

Además, la vedette se refirió a las afirmaciones de Marta sobre su vínculo con Ricardo, refutando que su relación hubiera sido arreglada: "Sé lo que fue mi relación con Ricardo Fort; piensen lo que quieran".