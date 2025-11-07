Wanda Nara y Maxi López confesaron qué extrañaron del otro

Wanda Nara y Maxi López ofrecieron una entrevista conjunta en "Ferné con Grego" (Telefe), marcando su primera aparición frente a cámaras desde su separación mediática hace más de diez años. Durante la charla, ambos recordaron momentos destacados de su relación, incluyendo eventos como el accidente de Wanda con una Ferrari y su romance posterior con Mauro Icardi, excompañero de López.

La conversación se tornó más personal cuando Grego Rossello les preguntó sobre lo que más habían extrañado del otro tras su ruptura. Wanda bromeó sobre los hábitos de gasto de Maxi, mencionando: "Me cortó la tarjeta de crédito y tuve que volver a trabajar a Buenos Aires", lo que generó risas entre ellos.

Sin embargo, la empresaria también se mostró vulnerable, recordando que lloraba por las noches deseando que López estuviera bien y encontrara un nuevo amor. "Lo quería como persona, como familia", confesó, dejando claro el cariño que aún siente por él. Maxi respondedió, expresando que lo más difícil de la separación fue desintegrar la familia, un proceso que le pesó durante años.

Esta reunión no solo trajo a flote anécdotas del pasado, sino que también reflejó la cordialidad y el afecto que ambos comparten hoy, capaz de mirar hacia atrás con humor y sin rencores.