Corral: "Acompañaremos los cambios, siempre defendiendo a Santa Fe"

El diputado provincial José Corral valoró la reunión poselectoral que se realizó en la sede de la Unión Cívica Radical, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y referentes de los partidos que integran Provincias Unidas.

Según el legislador, el encuentro permitió “reflexionar sobre el resultado electoral” y “ratificar el rumbo del espacio como una coalición plural”.

"Se priorizó la agenda nacional"

Corral destacó que, en el análisis conjunto, hubo coincidencias respecto a la lectura nacional de las urnas. “Los argentinos ratificaron el rumbo que habían decidido en 2023, al darle respaldo al presidente Milei. No es un cheque en blanco, pero sí una esperanza de dejar atrás la inflación, la corrupción y los problemas cotidianos de la economía”, afirmó.

El diputado también reconoció que “hubo una buena valoración de la gestión del gobernador Pullaro”, aunque “en la elección se priorizó la agenda nacional”. Aun así, subrayó el valor del apoyo obtenido: “Más de 300 mil santafesinos acompañaron a Provincias Unidas, una propuesta nueva que no se convierte en mayoritaria de un día para otro”.

Respecto de la agenda que se viene, Corral adelantó que el espacio participará de los debates sobre las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional. “Acompañaremos los cambios necesarios, como la actualización laboral, pero siempre con la mirada puesta en Santa Fe y en el interior productivo”, expresó.

“Está en juego el futuro del país”

Consultado sobre las versiones que vinculan a la vicegobernadora Gisela Scaglia con una posible banca en el Congreso, Corral aclaró que el tema “no fue parte de la conversación”. De todos modos, señaló que Provincias Unidas “tendrá un bloque de entre 17 y 18 diputados nacionales, con peso propio a la hora de conformar mayorías y quórum”.

“Tenemos una actitud constructiva. No pertenecemos al club del helicóptero; queremos que a este gobierno le vaya bien, porque está en juego el futuro de los argentinos”, afirmó. Y agregó: “Desde Santa Fe trabajamos para que el país logre estabilidad macroeconómica y pueda enfocarse en la producción y la seguridad”.

Corral también sostuvo que el espacio defenderá los intereses de la provincia frente a las discusiones fiscales. “No vamos a acompañar ninguna reforma impositiva que implique menos recursos para las provincias o los municipios. Al contrario, creemos que hay que revisar impuestos como las retenciones”, remarcó.

En ese sentido, el ex intendente capitalino destacó que la coalición seguirá consolidándose: “Tenemos miradas diferentes, pero un objetivo común: defender Santa Fe y honrar los compromisos asumidos con la gente. Eso es lo que nos une y nos proyecta hacia el futuro”.

Por último, el diputado resaltó los avances logrados por la gestión Pullaro en materia educativa, de obras públicas y seguridad. “Estamos a días de cumplir 180 jornadas de clase efectivas, algo que no sucedía hace años. Hay resultados concretos: se avanza en infraestructura y se combate al narcomenudeo con una ley aprobada apenas días después de asumir el gobierno”, concluyó.

