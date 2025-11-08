Pullaro tras la detención de jefes policiales: “Pelear contra el delito también es ir a fondo contra la corrupción”

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó el operativo que derivó en la detención de tres ex jefes policiales y otros agentes por el presunto desvío de fondos destinados a combustible de patrulleros, y valoró que la investigación haya sido impulsada y desarrollada íntegramente desde el propio Ministerio de Seguridad. “El que las hace, las paga, sin importar el cargo que tenga”, enfatizó.

Pullaro sostuvo que la causa marca un antes y un después en la conducción de la fuerza: “Nosotros le devolvimos a la Policía el prestigio que había perdido durante mucho tiempo. Por eso duele cuando aparecen hechos de corrupción, pero también demuestra que hoy tenemos una estructura de control que funciona y que puede ir a fondo sin condicionamientos”.

El mandatario destacó que la pesquisa se llevó adelante en absoluto hermetismo durante seis meses por Asuntos Internos y la Secretaría de Control, bajo la órbita del ministro Pablo Cococcioni, y que fue la propia fuerza la que detectó y denunció las irregularidades. “Lo importante es que no se filtró en ningún momento. Eso permitió detener a los responsables y muestra que el sistema está funcionando”, subrayó.

En relación al impacto institucional del caso, Pullaro remarcó que el gobierno no encubre a nadie: “Nosotros a los jefes los medimos por su operatividad y capacidad de gestión, pero no nos casamos con ninguno. Entró una denuncia, se investigó y se destapó una caja de Pandora. Y lo hicimos con los mismos policías que lograron bajar los niveles de violencia en Rosario. Esa es la diferencia: cuando decimos que las reglas son claras, las aplicamos”.

El gobernador reconoció que los hechos investigados “duelen”, pero pidió poner el foco en los avances logrados: “Rosario cambió de página. La ciudad está mucho más pacificada y bajaron los niveles de violencia que nos tenían en las portadas nacionales e internacionales. Hoy podemos mostrar resultados y eso no fue fácil: responde a una política de seguridad coherente y sostenida”.

Según anticipó, el Ejecutivo continuará respaldando las investigaciones y avanzará en un reordenamiento interno de la cúpula policial. “Pelear con el delito no es solo ir contra los violentos, sino también contra los funcionarios que cometen delitos. En el tiempo, le vamos a dejar a la sociedad una policía mucho mejor que la que encontramos”, cerró Pullaro.

CON INFORMACION DE ROSARIO3.