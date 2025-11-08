Pimco insta a Milei a liberar el tipo de cambio y advierte sobre los riesgos de mantener las bandas cambiarias

Pimco pidió a Javier Milei eliminar las bandas cambiarias y dejar flotar libremente el peso argentino.

Pramol Dhawan advirtió que los inversores no ingresarán al mercado argentino mientras persista la actual política cambiaria.

Sostuvo que la victoria electoral de Milei brinda margen político para avanzar con reformas estructurales.

Señaló que los acuerdos con el FMI y el swap con Estados Unidos no alcanzan para frenar una dolarización acelerada.

Milei ratificó su compromiso con el esquema de bandas, que se amplía un 1% por mes.

El Gobierno defiende el modelo gradualista, mientras los grandes fondos reclaman una liberalización total del tipo de cambio.

Pramol Dhawan, jefe de gestión de carteras de mercados emergentes de Pimco, uno de los mayores fondos de inversión de bonos del mundo, instó al presidente argentino Javier Milei a abandonar el sistema de bandas cambiarias y permitir que el peso argentino flote libremente. El ejecutivo consideró que la coyuntura política y económica brinda al Gobierno una oportunidad “única” para avanzar hacia la liberalización total del mercado cambiario, según declaraciones recogidas por Bloomberg.

“Les aconsejo encarecidamente que dejen flotar su moneda. Háganlo mientras los tiempos son buenos, si quieren romper con el ciclo de auge y caída”, enfatizó Dhawan ante un grupo de periodistas. El mensaje fue directo: “Los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Final.”

La posición de Pimco se suma a la de otros grandes fondos internacionales que consideran que el peso se encuentra sobrevaluado y que las bandas de flotación impiden una corrección real de los desequilibrios macroeconómicos. Desde la llegada de Milei al poder, la política cambiaria se ha convertido en uno de los ejes de debate entre el Gobierno y los mercados, en un contexto de apreciación del peso que ha generado preocupación en sectores exportadores e industriales.

El economista de Pimco argumentó que la victoria del oficialismo en las recientes elecciones legislativas de medio término, junto con el respaldo explícito de la administración de Donald Trump, le otorgan al presidente argentino el margen político necesario para avanzar con reformas profundas, tanto en el frente fiscal como en el laboral. Según Dhawan, “es ahora o nunca” para romper con el esquema de controles y avanzar hacia una flotación total del peso.

Sin embargo, advirtió que la ventana de oportunidad podría cerrarse rápidamente si el Gobierno no actúa con decisión. “No hay suficiente dinero en un programa bilateral de swap de 20.000 millones de dólares. No hay suficiente dinero con el FMI. Y no hay suficiente dinero con asociaciones público-privadas que puedan detener una rápida dolarización en Argentina”, alertó.

Para el ejecutivo, mantener el actual sistema de bandas, incluso con su progresiva ampliación, podría agravar las presiones sobre el mercado cambiario y desalentar el ingreso de capitales. En su visión, la única vía sostenible consiste en permitir que el tipo de cambio encuentre su nivel de equilibrio. “La única métrica sostenible es permitir que la moneda se mueva a un nivel que detenga la dolarización, obligue a la repatriación y permita que los mercados de capitales y privados funcionen”, sostuvo Dhawan.

El planteo de Pimco llega en un momento clave para la estrategia económica de Milei, que busca consolidar la estabilidad tras los comicios y avanzar en la apertura gradual del cepo financiero. En una entrevista reciente con el Financial Times, el mandatario defendió su esquema de bandas como una herramienta de transición para evitar sobresaltos cambiarios hasta 2027.

“Tenemos un programa y lo vamos a seguir manteniendo”, afirmó Milei, al rechazar las críticas sobre una posible sobrevaluación del peso. Según explicó, las bandas cambiarias se amplían un 1% mensual en sus límites superior e inferior, lo que permitirá una mayor flexibilidad en el mediano plazo. “Las bandas están diseñadas para abrirse con el tiempo, y llegará el momento en que serán irrelevantes”, agregó el presidente.

El Gobierno sostiene que este esquema evita los picos de volatilidad y da previsibilidad a los agentes económicos mientras se avanza en la corrección de los desequilibrios estructurales. No obstante, los mercados internacionales reclaman señales más contundentes de liberalización para reactivar el flujo de inversión en instrumentos argentinos.

El debate sobre el régimen cambiario vuelve así al centro de la escena. Mientras Milei defiende una apertura gradual, Pimco y otros grandes fondos presionan por un salto inmediato hacia la flotación libre, convencidos de que solo una política sin intervenciones permitirá restaurar la confianza en el peso y evitar nuevas crisis de inestabilidad financiera.