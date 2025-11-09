La enigmática “Meme” Vázquez: la asesora sin cargo que une a Adorni, Santilli y Techint

Aime “Meme” Vázquez es asesora informal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y excolaboradora de Diego Santilli.

No tiene designación oficial, pero cumple funciones en la Secretaría de Comunicación y Medios.

Está casada con Luis Betnaza (h), hijo del histórico operador de Paolo Rocca en Techint.

Fundó la consultora Magma Sinergia SRL, que ofrece servicios de comunicación y marketing.

Su incorporación al Gobierno se dio tras recomendaciones de funcionarios del GCBA.

Es parte de la red de asesores sin cargo formal que operan en la Casa Rosada, junto a Santiago Caputo.

En el corazón del nuevo esquema de poder del Gobierno nacional, un nombre empieza a resonar con fuerza, aunque sin figurar en ningún organigrama oficial. Se trata de Aime Ayelén “Meme” Vázquez, una figura clave en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un pasado ligado a Diego Santilli y vínculos familiares con el poderoso grupo Techint. Sin cargo formal, Vázquez acumula influencia en la toma de decisiones comunicacionales y políticas dentro de la administración libertaria.

Con una trayectoria que se remonta a más de una década en la estructura porteña, “Meme” Vázquez fue parte de los equipos de comunicación y gestión durante los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. En esos años, trabajó en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Políticas Educativas y, más tarde, en la Vicejefatura de Gobierno a cargo de Santilli. Esa relación profesional, forjada entre 2011 y 2021, explicaría el vínculo posterior entre el actual ministro del Interior y Adorni, hoy sus principales aliados dentro del Gabinete nacional.

Una figura clave, sin cargo oficial

Aunque no ocupa una posición reconocida por decreto ni aparece en el Boletín Oficial, Vázquez se mueve con total fluidez en el edificio de la Casa Rosada, principalmente entre las oficinas que dependen de Adorni. Es, según distintos funcionarios, su principal asesora en comunicación, una suerte de “mano derecha” en la coordinación política y mediática del Gobierno.

La informalidad de su rol no es un hecho aislado. Se trata de un caso que recuerda al de Santiago Caputo, el estratega político de Javier Milei, que también asesora al Ejecutivo sin una designación formal. En ambos casos, la falta de nombramiento oficial parece una decisión deliberada: evita conflictos de interés, dado que tanto Caputo como Vázquez son propietarios de consultoras privadas que ofrecen servicios de comunicación y marketing.

En el caso de Vázquez, su firma —Magma Sinergia SRL, creada en marzo de 2023— brinda servicios de publicidad, marketing digital, desarrollo de software y telecomunicaciones. El emprendimiento lo comparte con su esposo, Luis Betnaza (h), hijo del histórico operador de Techint, Luis Betnaza (padre), durante décadas mano derecha de Paolo Rocca. Esa conexión familiar explica, en parte, su acceso a distintos niveles de influencia dentro del mundo empresarial y político.

Del GCBA a la Casa Rosada

Nacida el 10 de noviembre de 1984, “Meme” Vázquez tiene formación en Comunicación Interna y Ciencia Política por la UBA, además de una maestría en Dirección de Empresas y un programa de Gobernabilidad y Gerencia Pública en la Universidad de San Andrés. Su carrera pública comenzó en 2010 como asesora en el Ministerio de Educación porteño y, con el tiempo, fue ascendiendo a roles de mayor responsabilidad dentro de la gestión PRO.

Quienes trabajaron con ella la describen como una figura con alto perfil técnico y un estilo reservado, aunque reconocen que su doble rol como funcionaria y consultora generó tensiones éticas dentro del GCBA. “Era difícil justificar que una persona que asesoraba en comunicación al Estado también dirigiera una empresa dedicada al mismo rubro”, admiten fuentes que compartieron estructura con ella.

Su desembarco en la administración nacional, explican allegados, se produjo tras la segunda vuelta presidencial de 2023, cuando el nuevo gobierno necesitaba cuadros técnicos para armar equipos. “Hubo una migración fuerte desde el Gobierno de la Ciudad. Se recomendaron muchos perfiles, y ella fue uno de ellos”, señalan fuentes que participaron del proceso de incorporación.

Red de vínculos y poder silencioso

Además de sus conexiones con Santilli y Adorni, Vázquez también mantiene lazos con otros funcionarios libertarios. Su esposo, Luis Betnaza (h), fue vicepresidente del fideicomiso del autódromo Oscar y Juan Gálvez en 2018, donde trabajó junto a Guillermo Feito, actual titular de APESAU, la empresa que reemplazó a Télam. Diversas versiones indican que su designación se debió, en parte, al impulso de Vázquez y de su entorno familiar.

En el círculo cercano al jefe de Gabinete, aseguran que cualquier eventual jerarquía formal que obtenga Vázquez dependerá exclusivamente de Adorni, quien valora su capacidad técnica y su confianza personal. Por ahora, nadie se anima a confirmar si su nombramiento será oficializado. “Todavía no hay nada definido”, repiten.

Mientras tanto, “Meme” sigue moviéndose con libertad entre los despachos de la Rosada, uniendo a viejos aliados del PRO con los nuevos cuadros libertarios. Una figura discreta, pero con una red de contactos que conecta al poder político con el económico y que, pese a no tener un cargo, ya es parte de los engranajes más influyentes del Gobierno.