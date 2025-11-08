Gestión Municipal: Desafíos para la Aprobación de la Ordenanza Tributaria y el Presupuesto 2026

El intendente Leonardo Viotti enfrenta un reto crucial en la gestión municipal: obtener la aprobación del proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 y del Presupuesto para el próximo año. Este desafío se evidencia tras una reunión informativa realizada el viernes, donde los secretarios de Gobierno, Hacienda y Desarrollo Urbano expusieron los detalles de la propuesta tributaria que entrará en vigencia en enero.

Entre los asistentes se encontraban tanto los concejales en funciones como aquellos que asumirán el 10 de diciembre, momento en el que el oficialismo perderá su mayoría en el Concejo. La nueva composición contará con una división en tercios, con la incorporación de La Libertad Avanza.

Durante la reunión, los funcionarios aclararon dudas sobre la estructura tributaria y el mecanismo de aplicación de la normativa. Se anticipó que el proyecto se someterá a discusión formal en diciembre, aunque no está confirmado si se realizará antes o después del 10 de diciembre.

El concejal opositor Juan Senn subrayó la importancia de que ambos temas se traten con la nueva conformación del Concejo. En caso de que el diálogo con la oposición se cierre, el Ejecutivo podría optar por avanzar con la Ordenanza antes de la fecha límite.

Viotti ya mantuvo un encuentro previo con los concejales electos de La Libertad Avanza, pero las reacciones iniciales de los libertarios han sido desafiantes, lo que sugiere que un acuerdo podría ser complicado. El oficialista Juan Scavino y el opositor Maximiliano Postovit, también parte del encuentro, compartieron la dificultad del contexto.

Los concejales opositores expresaron críticas al proyecto oficialista. Martín Racca recordó que Viotti, en su tiempo como concejal, abogaba por un sistema recaudatorio más justo, pero tras tres años de gestión propone aumentos significativos. En este sentido, Valeria Soltermam advirtió que el incremento en el Derecho de Registro e Inspección (DREI) podría generar conflictos legales.

Un tema aún no discutido es el porcentaje de aumento que impactará a todos los tributos. La Secretaria de Hacienda solicitó tiempo adicional para determinarlo. Senn observó que la fórmula actual ha perjudicado a los vecinos, señalando que la propuesta de perdonar intereses por deudas del año anterior podría considerarse una moratoria encubierta.

Por su parte, María Paz Caruso sugirió simplificar el sistema tributario, dado que la actual Ordenanza es innecesariamente compleja. Se destacó la necesidad de construir un sistema más justo y eficiente, de acuerdo a un documento del Foro de Presidentes del CCIRR que propone administrar los recursos públicos con criterios empresariales.

Finalmente, el CCIRR aboga por una revisión del DREI, sugiriendo que este impuesto debería reflejar solo los costos de servicios relacionados, y pide una transformación del presupuesto municipal en una herramienta estratégica de gestión.