Fabricio Dellasanta: "Viotti no hace otra cosa que "reventar" de impuestos a la gente"

Terminada ayer la reunión informativa entre el Ejecutivo local y los concejales de la ciudad, así como los que fueron electos y deben asumir el próximo 10 de diciembre, Fabricio Dellasanta habló en exclusiva con R24N. A decir verdad, pocas veces se lo vio tan indignado por lo que minutos antes pudo ver en el Concejo Municipal.

"Pocas veces escuché tantos disparates juntos. Fuimos testigos de cómo le van a meter la mano en el bolsillo a la gente; creemos que hay que eliminar el DREI. Nos quieren subir todos los tributos, las cifras que manejan son escandalosas. Este disparate lo quieren hacer antes de que nosotros asumamos, porque el mismo 10 de diciembre voy a pedir que se termine este despojo que le quieren hacer a la gente. Imponen impuestos para que los funcionarios puedan vivir bien, sin importarles la gente. Es evidente que no entendieron el mensaje de la gente en las urnas", fueron algunos de los conceptos de Dellasanta.