Luego de meses de especulaciones, se confirmó que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Alpine. La renovación se anunció este viernes, coincidiendo con el inicio del Gran Premio de Brasil, un evento significativo dado el apoyo de los fanáticos argentinos.

Colapinto, oriundo de Pilar, extiende su contrato con la escudería hasta 2026. Según declaraciones de Alpine, "Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando estabilidad al equipo en una nueva era reglamentaria".

El piloto argentino ya contaba con un contrato por cuatro años, pero esta renovación reafirma su posición como piloto de carreras, a menos que su rendimiento no cumpla con las expectativas.

Colapinto mantendrá los colores de Alpine mientras el equipo se prepara para importantes cambios, incluyendo la transición de motores Renault a Mercedes, considerados entre los mejores del sector.

Con una sólida pretemporada por delante, todas las miradas están puestas en el inicio de la temporada, previsto para el 8 de marzo en Australia, donde se espera que Colapinto demuestre su potencial.