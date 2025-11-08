En un partido con polémicas San Lorenzo empató con Rosario Central

El encuentro entre Rosario Central y San Lorenzo culminó en un entretenido 0-0, donde ambos equipos mostraron momentos de dominio y protestaron por goles anulados.

Dominio inicial de San Lorenzo

Durante la primera mitad, San Lorenzo se mostró más sólido, controlando el juego y generando oportunidades. El equipo logró abrir el marcador con un gol de Gastón Hernández, quien cabeceó tras una jugada preparada. Sin embargo, el asistente levantó la bandera por un fuera de juego, decisión que fue confirmada por el VAR, evidenciando un leve adelantamiento del defensor.

Mejora de Rosario Central en el complemento

En la segunda parte, Rosario Central mejoró notablemente gracias a los cambios implementados por su entrenador, Eduardo Holan. El equipo inquietó a su rival y, a través de un centro de Ángel Di María, parecía haber anotado el primer gol del partido cuando Enzo Giménez conectó el balón. No obstante, el VAR intervino nuevamente, anulando el gol por un fuera de juego que afectó la defensa de San Lorenzo.

Empate que deja a ambos satisfechos

A pesar de las frustraciones por los goles anulados, ambos equipos dejaron la cancha con sensaciones encontradas. San Lorenzo logró clasificar a los playoffs y se posiciona cerca de asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana. Por su parte, Rosario Central mantuvo su invicto y continúa liderando tanto la Tabla Anual como su zona, lo que le otorga ventaja de localía en el torneo.