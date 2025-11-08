AFA intervendrá en San Lorenzo ante la crisis institucional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido intervenir en la crisis institucional del Club Atlético San Lorenzo tras una reunión entre su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y miembros de la comisión directiva del club.

Este encuentro se llevó a cabo después de un conflicto anterior y en medio de un "ultimátum" que AFA había impuesto para que la inestable gestión de San Lorenzo presentara un plan de organización institucional. A pesar de esto, el presidente de la comisión directiva, Marcelo Moretti, no ha renunciado a su cargo ni ha respondido a la convocatoria para realizar una reunión, lo que va en contra del estatuto del club y de una orden judicial.

Después de varios días sin un consenso, AFA emitió un comunicado informando que no hubo acuerdo y que en los próximos días se decidirán los pasos a seguir.

Entre las alternativas que se barajan está la creación de una comisión normalizadora que gestione el club hasta las próximas elecciones, así como la designación de un veedor para supervisar el proceso institucional. Esto podría llevar a la salida definitiva de Moretti y evitar la acefalía con un cuerpo transitorio.

AFA busca asegurar que la transición sea ordenada, aunque queda por ver si será la propia comisión directiva de San Lorenzo la que coordine este proceso o si AFA tomará el control directamente.

El comunicado oficial de AFA destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha alcanzado un acuerdo sobre un proyecto político favorable para San Lorenzo, lo que lleva a la AFA a determinar los pasos a seguir, respetando siempre los estatutos vigentes y la resolución judicial correspondiente.