El gran dilema de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para un nuevo desafío en la fecha FIFA, visitando a Angola en Luanda el próximo 14 de noviembre. Este encuentro ha avivado un debate recurrente entre los aficionados: quién será el tercer delantero centro del equipo.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados, y en ella sobresale el nombre de Joaquín Panichelli, destacado delantero del Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1 de Francia. Panichelli es el máximo goleador de su equipo, con nueve goles en once partidos, y junto a su compatriota Valentín Barco, está contribuyendo a que el modesto club compita con el poderoso PSG por el título de liga.

Su desempeño ha generado comparaciones con otros delanteros aspirantes, como José Manuel López, lo que ha llevado a una discusión entre los especialistas de Cueste lo que Cueste sobre su idoneidad en función del tridente ofensivo que conforman Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, la pregunta que permanece es: ¿quién debería ser el tercer delantero del equipo nacional?