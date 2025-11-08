En un hecho histórico, la UCES anuncia el lanzamiento de la carrera de medicina en Rafaela para 2026

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) ha anunciado la apertura de la carrera de Medicina en su sede de Rafaela, que comenzará en 2026. Esta nueva opción académica permitirá a jóvenes y adultos de la región estudiar medicina sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El secretario Académico de UCES Rafaela, Lic. Germán Bürcher, subrayó que este logro es fruto de más de diez años de trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se habían iniciado carreras como Kinesiología y Nutrición. “Desde entonces hemos soñado con ofrecer Medicina y hoy ese sueño se convierte en realidad”, afirmó.

La carrera tendrá una duración de seis años y las clases se impartirán de forma presencial en turnos de mañana y en horarios de la siesta. Ya están abiertas las inscripciones y en febrero comenzará el cursillo de ingreso, que se extenderá hasta marzo, seguido de un examen eliminatorio. La cuota mensual será de $550.000 durante todo el año 2026, sin costos adicionales por exámenes.

Bürcher informó que el proyecto ha sido presentado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se encuentra en proceso de conformación del cuerpo docente para los primeros tres años. Muchos médicos locales han mostrado interés en unirse como docentes.

Desde el anuncio, UCES ha recibido alrededor de 100 consultas, con al menos 10 preinscripciones concretadas, lo que Bürcher considera un anticipo positivo. Además, la universidad está estableciendo vínculos con la infraestructura hospitalaria local, tanto pública como privada, para que los estudiantes realicen prácticas a partir del cuarto año. Se han mantenido reuniones con el intendente Leonardo Viotti y el secretario de Salud, Gabriel Cáceres, así como con el Ministerio de Salud provincial para formalizar convenios.

La creación de esta carrera coincide con la próxima inauguración del nuevo hospital de Rafaela, que aumentará la demanda de profesionales médicos. Bürcher resaltó que este contexto es “propicio” para la formación de nuevos médicos.

El rector de UCES, Dr. Gastón O’Donnell, junto a Bürcher, visitaron el nuevo Hospital “Dr. Jaime Ferré”, donde se interiorizaron sobre el progreso de su construcción.

El doctor Jorge Bertram, coordinador académico de Medicina, puntualizó que la nueva carrera es respuesta a la creciente necesidad de médicos en la región y que la articulación con la Facultad de Medicina de UCES ha hecho posible este proyecto, que será la cuarta sede de la universidad en el país.

UCES también proyecta construir un nuevo edificio para la carrera, que contará con laboratorios de anatomía, histología y simulación médica. "Estamos convencidos de que esta propuesta fortalecerá el sistema de salud regional y dará oportunidades a aquellos que anhelan estudiar Medicina sin salir de Rafaela", concluyó Bürcher.

Se llevará a cabo una charla informativa el próximo miércoles 18 a las 18:30, donde participará el decano de Medicina de UCES Buenos Aires, Daniel Belcolle, quien ofrecerá una demostración de RCP.

Con esta apertura, la UCES reafirma su compromiso con la comunidad y posiciona a Rafaela como un polo educativo relevante en la formación en salud.