Unai Emery le sacó la capitanía de Aston Villa a Dibu Martínez y se conoció el motivo

Emiliano Martínez, destacado arquero de Aston Villa y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, ha sido una figura clave tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, su rol ha cambiado drásticamente tras la decisión del entrenador Unai Emery de quitarle la sub-capitanía del equipo.

A pesar de que Martínez se había consolidado como un líder dentro del vestuario, en la reciente victoria por 2-0 ante Maccabi Tel Aviv en la UEFA Europa League, fue Ezri Konsa quien asumió la capitanía en ausencia de John McGinn, el capitán titular. Esto generó sorpresa, ya que Martínez estaba en el campo durante el partido.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Emery explicó su decisión. "Normalmente, tenemos a Emi Martínez como segundo capitán, pero después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente", declaró el técnico español. Además, mencionó que otros jugadores como Tyrone Mings y Ollie Watkins también son considerados para el liderazgo en el equipo.

La decisión de Emery está relacionada con la reciente intención de Martínez de ser transferido al Manchester United durante el último mercado de pases. Aunque las negociaciones no se concretaron, este episodio influyó en la dinámica del equipo.

Por otra parte, Martínez también recibió una mala noticia: no fue convocado por Lionel Scaloni para el amistoso contra Angola, programado para el 14 de noviembre, ya que el entrenador decidió probar a otros arqueros.

Datos clave: