El Inter Miami de Messi juega una final anticipada ante Nashville

Este sábado a las 22:00 (hora local) en Apple TV, el Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, enfrentará al Nashville SC en una decisiva eliminatoria de la MLS. El equipo necesita una victoria para evitar repetir el fracaso de la temporada pasada y mantener viva su aspiración de conseguir su primer título de liga.

La serie de primera ronda está empatada 1-1 después de que el Inter cayera ante Nashville la semana pasada. El encuentro de vuelta se disputará en Miami, donde el equipo guarda un recuerdo doloroso de su eliminación en 2024 ante Atlanta United en la misma fase. Un nuevo descalabro dejaría al club sin opciones de título tras varias frustraciones en la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

La presión aumenta no solo por motivos deportivos; la eliminación podría marcar el adiós de dos figuras del fútbol mundial, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes han anunciado que se retirarán al finalizar los playoffs.

Mascherano enfrenta varios desafíos

Javier Mascherano, que asumió el mando después de la salida de Gerardo Martino, tendrá que afrontar este crucial partido sin Luis Suárez, quien fue suspendido un encuentro por una falta revisada por el VAR. "El castigo me pareció raro, ya que no se sancionó en el momento", expresó el técnico, mostrando su descontento con la decisión.

Además de la ausencia de Suárez, Mascherano deberá reforzar una defensa que mostró debilidades en el último choque ante un ataque potente liderado por Sam Surridge y Hany Mukhtar.

Messi busca cambiar la historia

Lionel Messi, que recientemente renovó su contrato hasta 2028 y podría convertirse en accionista del club tras su retiro, tiene un objetivo personal: superar la primera ronda de los playoffs por primera vez desde su llegada a la MLS en 2020.

Otros partidos de playoffs

En estos playoffs, ya han avanzado Philadelphia Union y New York City en el Este, así como Los Angeles FC y Vancouver Whitecaps en el Oeste, donde ambos cuentan con figuras destacadas como Son Heung-Min y Thomas Müller. Este fin de semana, el San Diego FC, que cuenta con Hirving “Chucky” Lozano, se medirá ante Portland Timbers, mientras que Minnesota United se enfrentará a Seattle Sounders por un lugar en la siguiente ronda.

Además del enfrentamiento entre Inter Miami y Nashville, se jugará el duelo entre FC Cincinnati y Columbus Crew, que podría definir el próximo rival de Messi y su equipo si logran avanzar a semifinales.