Una periodista contó qué jugador de la Selección le habría escrito a Valu Cervantes

En octubre del año pasado, Enzo Fernández y Valentina Cervantes pusieron fin a su relación de seis años. Sin embargo, su ruptura fue breve, ya que meses después, se reconciliaron tras la intervención del futbolista del Chelsea. Se dice que Fernández se acercó nuevamente a Cervantes al enterarse del interés de un compañero de la Selección Argentina en la influencer, quien habría sido Thiago Almada.

La periodista Paula Varela reveló en el programa Intrusos que Almada fue quien intentó acercarse a Cervantes durante su separación. "A Enzo se le movieron un poco los patos al enterarse de esto, y por eso volvió con Valentina", afirmó Varela.

Por otro lado, se ha informado que Cervantes ha decidido renunciar a MasterChef Celebrity a petición de Fernández. Se espera que regrese a Inglaterra junto a sus hijos en los próximos días. El conductor Ángel de Brito anunció la noticia de su renuncia, indicando que Fernández le había solicitado que abandonara el reality de cocina debido a su celos.

Yanina Latorre agregó que, mientras el hijo menor de la pareja permanecería con Cervantes en Argentina, su hija mayor regresaría a Europa para estar con su padre. Sin embargo, la niña ha manifestado su deseo de quedarse con su madre, lo que ha llevado a la familia a tomar la decisión de regresar junta a Europa. Según se indicó, la última grabación de MasterChef Celebrity será el 10 de noviembre.