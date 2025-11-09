La oposición busca cerrar el año legislativo con una sesión de despedidas y últimos proyectos

La oposición busca realizar una última sesión el 19 de noviembre antes del fin del período ordinario.

El temario incluiría proyectos como la Ley Pyme, la autarquía del ENARD y la designación del defensor del pueblo.

Se descarta tratar el Presupuesto para facilitar acuerdos parciales.

El oficialismo no muestra intención de convocar a sesiones y rechaza algunos proyectos por su impacto fiscal.

Será una jornada de despedida para históricos como Moreau, Heller, Vidal, Lospennato, Laspina, Monzó y Randazzo.

La sesión combinaría la aprobación de proyectos con discursos de balance y cierre político del año.

Distintos sectores de la oposición negocian contrarreloj para concretar una última sesión antes del cierre del período ordinario en la Cámara de Diputados. El 19 de noviembre aparece como la fecha más firme en las conversaciones, aunque el temario todavía no está cerrado. En medio de las tensiones internas del oficialismo y la dispersión de fuerzas entre los bloques, el objetivo es dar curso a una serie de proyectos pendientes y ofrecer una despedida institucional a varios referentes de peso que dejarán sus bancas a fin de mes.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, confirmó públicamente que impulsa el encuentro. “Además del presupuesto, hay otros temas pendientes que son importantes”, expresó el santafesino, dejando entrever que la discusión presupuestaria podría quedar fuera del temario para facilitar acuerdos parciales con otras bancadas.

En esa línea, varios legisladores opositores coincidieron en la necesidad de sesionar antes del receso. “Queremos una sesión antes de fin de año para tratar proyectos que quedaron colgados. Algunos son muy importantes y otros quizás no tanto, pero sus autores terminan mandato”, explicó un diputado del interbloque dialoguista. El panorama, sin embargo, se presenta complejo: “Los libertarios no quieren saber nada, los del PRO están todos peleados y algunos ya se fueron a sus provincias”, reconoció.

Entre las iniciativas que buscan llevar al recinto figuran la Ley de Emergencia Pyme, la autarquía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la designación del procurador general y del defensor del pueblo, la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y proyectos sobre cooperativas en el Mercosur.

La diputada fueguina Carolina Yutrovich adelantó que su espacio “hará el esfuerzo para dictaminar” a pesar de la falta de voluntad del oficialismo. “No vemos intención del Gobierno de convocar, pero vamos a ver si logramos el número”, señaló. El principal obstáculo es que varias de las leyes impulsadas por la oposición incluyen medidas con impacto fiscal o tributario, como el caso del proyecto del ENARD, que propone financiar el deporte de alto rendimiento con un impuesto del 1% sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones, algo que el oficialismo rechaza de plano.

Aunque se espera que la sesión no sea extensa, se prevé que el clima político esté cargado de discursos emotivos y de balance. Será, además, una jornada de despedidas para varios referentes de distintos bloques que no renovarán sus mandatos.

Entre los que se van figuran nombres de peso histórico y político. El radical Leopoldo Moreau, de 78 años, se despide de la Cámara tras haber debutado en 1983 con el retorno de la democracia. Su salida marca el fin de una etapa y deja una huella singular: junto a su hija Cecilia, protagonizó un hecho único al compartir ambos la presidencia del cuerpo en distintos momentos. También se retirará Carlos Heller, de 85 años, un histórico del bloque kirchnerista con presencia ininterrumpida desde 2009.

Por el lado de Juntos por el Cambio, será el último día de María Eugenia Vidal, de la influyente Silvia Lospennato —considerada la “cerebro parlamentaria” del PRO— y de Luciano Laspina, referente económico del bloque. El radicalismo despedirá a Rodrigo de Loredo, mientras que en Encuentro Federal harán lo propio con el ex presidente de la Cámara Emilio Monzó y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo. También se retirará Facundo Manes, referente del espacio Democracia, y, desde la izquierda, Cristian “Chipi” Castillo dejará su banca por el sistema de rotación de su partido.

“Hay que despedir a varios diputados que fueron muy importantes. Más allá de las diferencias, todos son respetados y se merecen una última sesión”, comentó un legislador opositor que sigue de cerca las negociaciones. La intención es lograr una jornada que combine trabajo legislativo con reconocimiento a figuras que marcaron los últimos años del Congreso.

Si logran reunir el quórum, el 19 de noviembre podría convertirse en una sesión simbólica: un cierre del año parlamentario con sabor a fin de ciclo para muchos protagonistas del tablero político argentino.