Siguen los accidentes en Rafaela ante la inacción municipal

Este sábado por la mañana, un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Ciudad de Esperanza, en Rafaela. Estuvieron involucradas dos motocicletas de 110 cc, una conducida por un hombre y la otra por una mujer.

Como resultado del impacto, la mujer sufrió heridas y fue trasladada en ambulancia al Hospital "Dr. Jaime Ferré" para recibir atención médica. El conductor del otro vehículo solo presentó raspones y permaneció en el lugar.