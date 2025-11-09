En seguridad, Pullaro cada día se parece más a Nayib Bukele, y eso está bueno

Con un posteo en sus redes sociales, el Gobernador Maximiliano Pullaro fue contundente y demostró que no le van a torcer el brazo los personeros de la muerte y aquellos filo kirchneristas que amparados en los Derechos Humanos descuidan los de la gente honesta y trabajadora, Siempre vamos a apoyar medidas de este tipo, que no son otras que cuidar a los santafesinos de bien que día a día trabajan para vivir en paz y libertad. "Los jefes narcos y sicarios vuelven al pabellón de alto perfil", manifestó Pullaro

