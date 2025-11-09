“Aprender Haciendo”, un positivo programa laboral impulsado por Viotti

Catorce jóvenes arrancaron sus prácticas laborales dentro del programa “Aprender Haciendo” , que une al Estado, las empresas y las instituciones para generar oportunidades reales.

Entre ellos, dos chicos del Centro de Día (DIAT) comenzaron su experiencia en VMC Refrigeración, dando sus primeros pasos hacia un futuro con más herramientas.

Porque abrir una puerta laboral también es abrir un proyecto de vida.

Y cuando eso pasa, crece toda la ciudad.