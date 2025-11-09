Pilay SA se quedó con el Brigadier de Oro 2025POLÍTICAAgencia 24 Noticias
Pilay SA es el elegido para llevarse el Brigadier de Oro 2025, el máximo galardón de la 50º entrega de los tradicionales premios de la ciudad de Santa Fe.
Previamente, durante la noche del sábado, había recibido el Brigadier correspondiente a la categoría Administrador de Fondos Inmobiliarios.
Luis Trento y Martín Prez reciben el Brigadier de Oro 2025 de parte de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y Guillermo Álvarez, presidente de ADE.
La emoción quedó registrada en las fotografías y transmisión oficial de CyD Litoral desde el salón de Casino Santa Fe.
CON INFORMACION DE ELLITORAL.
Pilay SA se quedó con el Brigadier de Oro 2025
