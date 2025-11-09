Talleres le ganó a Platense y tiene un pie en primera división

Talleres de Córdoba derrotó a Platense 1-0 con un gol de Ulises Ortegoza, quien fue el destacado del encuentro. Con esta victoria, Talleres se posiciona séptimo en la Zona B, sumando 20 puntos y alejándose a seis del fondo de la tabla, con dos fechas restantes para los equipos en la parte baja.

El equipo dirigido por Carlos Tévez dominó el partido y generó múltiples oportunidades, pero el resultado final fue ajustado. Platense, que se coronó campeón del Torneo Apertura, acumula ahora ocho partidos sin triunfos en este torneo, quedando en el decimocuarto lugar de la Zona B con solo 12 puntos en 15 partidos.

A pesar de haber conseguido clasificar a la Copa Libertadores de América gracias a su título anterior, Platense se encuentra actualmente en el vigésimo puesto de la tabla anual de 30 equipos y podría descender aún más tras esta jornada. Esto refleja la escasa importancia que ha otorgado el club al segundo torneo del año.