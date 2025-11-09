Fin del camino para Fernando Gago en México

Fernando Gago fue destituido como entrenador del Necaxa de México tras no lograr la clasificación a la Liguilla en una campaña marcada por resultados pobres. La decisión de la directiva del club de Aguascalientes se tomó luego de una serie de encuentros negativos que relegaron al equipo de la lucha por los puestos de arriba.

El exentrenador de Boca Juniors había intentado implementar un estilo de juego ofensivo, basado en la posesión y la presión alta. Sin embargo, el plan resultó fallido, y el equipo nunca mostró la consistencia necesaria. Gago llegó al Necaxa con la esperanza de replicar en México la identidad que había desarrollado en Racing y, en momentos, en Boca, pero los resultados desfavorables aceleraron su salida.

A lo largo de su breve gestión, no logró ganarse la confianza ni el apoyo de la afición, que lo abucheó en varias ocasiones y tuvo desencuentros con medios de comunicación.

En total, Gago dirigió 20 partidos, incluyendo Liga MX y Leagues Cup, con un saldo de 5 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Su último encuentro, un empate 1-1 contra Mazatlán F.C., selló la eliminación del equipo de la disputa por el Play In y determinó su despido.