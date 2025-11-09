Inter Miami goleó a Nashville y avanzó a la semifinal de la MLS

Inter Miami logró una contundente victoria de 4-0 ante Nashville en el partido decisivo de la primera ronda de los playoffs de la MLS, en el New Chase Stadium. Con esta victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano asegura su clasificación a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez en su historia.

Lionel Messi destacó en el encuentro, anotando dos goles y brillando en cada jugada. La apertura del marcador llegó a los diez minutos, cuando Messi, con un zurdazo cruzado, estableció la ventaja inicial. Antes de finalizar el primer tiempo, el astro argentino volvió a mostrar su calidad, definiendo dentro del área tras un pase de Mateo Silvetti.

En la segunda mitad, Nashville intentó reaccionar, pero su gol fue anulado y, a partir de ese momento, Inter Miami retomó el control del partido. Tadeo Allende amplió la ventaja a los 73 minutos, finalizando una jugada en conjunto con Jordi Alba y Messi. Solo tres minutos después, Allende selló la victoria con un delicado toque por encima del arquero.

Con esta victoria, Inter Miami se prepara para enfrentar a Cincinnati en la próxima ronda, aunque perderá temporalmente a Messi y Rodrigo De Paul, convocados por la selección argentina. El equipo continúa haciendo historia en la MLS.