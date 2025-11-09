La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el jueves la lista de convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo en noviembre. Esta será la última oportunidad de prueba para el cuerpo técnico antes del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una conferencia de prensa en Ezeiza, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, informó que Scaloni deberá prescindir de jugadores que participen en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, un pedido explícito de las autoridades.

Scaloni buscará evaluar nuevas opciones, tal como hizo en octubre, e incluyó en la lista a jugadores como Máximo Perrone, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, además de José López, cuyo desempeño sigue siendo analizado.

Entre las novedades, Lisandro Martínez, quien sufrió una rotura de ligamentos en febrero, se reincorpora al equipo nacional. Aunque aún no ha jugado con el Manchester United desde su lesión, participará en los entrenamientos en Alicante y está previsto que viaje a Angola para el amistoso del 14 de noviembre.

Por otro lado, Enzo Fernández se retiró de la convocatoria debido a una molestia en la rodilla, que ha venido arrastrando desde el Mundial de Clubes de 2025. En una entrevista con ESPN, el jugador del Chelsea explicó: “Llegué con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas”.

En resumen, Martínez regresa a la selección, mientras que Fernández se ve obligado a ausentarse por problemas físicos.