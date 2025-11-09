GP de Brasil: Colapinto largará desde el fondo

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, vuelve a la competición en el Gran Premio de Brasil después de un fin de semana de descanso. Esta carrera es la tercera de cuatro consecutivas en América, y Colapinto busca demostrar su valía para la próxima temporada tras un desafortunado incidente el año pasado en este mismo circuito, donde sufrió un accidente por la lluvia en San Pablo.

La carrera está programada para las 16:00 (hora de Argentina) y será transmitida en vivo a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. También se podrá ver por cable en Fox Sports.

Parrilla de largada para el Gran Premio de Brasil:

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Iscak Hadjar (RB) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (RB) Oliver Bearmen (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber)

La emoción está en aumento mientras Colapinto se prepara para dejar atrás su mal desempeño del año anterior y pelear por un lugar en la próxima temporada de Fórmula 1.