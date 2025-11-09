Franco Colapinto explicó lo que sucedió en el accidente y se mostro preocupado

La carrera Sprint del sábado en el Gran Premio de Brasil resultó caótica, marcada por múltiples accidentes y banderas rojas. Uno de los incidentes más notables involucró al piloto argentino Franco Colapinto, quien perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra los muros, lo que le obligó a abandonar la competición.

El accidente ocurrió en la sexta vuelta del circuito de Interlagos, causando daños significativos al tren delantero de su Alpine. Tras el incidente, Colapinto comentó sobre las circunstancias que llevaron a su accidente. "Es una pena, no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y, de una vuelta a otra, perdimos mucho grip”, señaló.

El piloto, oriundo de Pilar, expresó su preocupación por su vehículo: "Hay que tratar de entender qué pasó y ojalá que puedan arreglar el auto, ya que tiene bastantes daños. Espero que podamos volver más fuertes”.

Colapinto también hizo alusión a la difícil situación del grip en la pista, señalando que varios pilotos experimentaron problemas similares. "Está complicado. Varios hicieron trompos. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. Ahora, a trabajar para la próxima", concluyó.