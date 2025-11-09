Los Pumas se enfrentan a Gales y buscan mantener el sexto puesto

Los Pumas comienzan su gira europea enfrentando a Gales en Cardiff, un partido que se presenta como clave para mantener el sexto puesto en el ranking de World Rugby. Esta posición es fundamental para asegurar un lugar como cabeza de serie en el Mundial 2027.

El encuentro se disputará hoy a las 12:10 en el Principality Stadium y será transmitido por ESPN y Disney+. El árbitro será el neozelandés Ben O’Keeffe.

El entrenador Felipe Contepomi realizó varias modificaciones en la alineación. Marcos Kremer se trasladará de la tercera a la segunda línea, acompañando a Guido Petti, lo que permite el regreso de Juan Martín González como número 7. La tercera línea estará formada por Pablo Matera y Joaquín Oviedo.

En la línea de backs también hay cambios: Santiago Carreras jugará de fullback, dejando su posición de apertura, mientras que Juan Cruz Mallía estará en el banco como opción versátil. La nueva pareja de medios estará integrada por Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli.

El banco de suplentes incluye a Matías Alemanno y Thomas Gallo entre los forwards, así como Rodrigo Isgró y Mallía como alternativas en los backs.

En el historial, Gales lleva la delantera con 15 victorias sobre 25 enfrentamientos, aunque el último encuentro favorece a Argentina, que ganó en los cuartos de final del Mundial 2023 en Marsella, gracias a la jugada clave de Matías “Tute” Moroni.

Tras este partido, Los Pumas continuarán su gira enfrentando a Escocia e Inglaterra, cerrando así una temporada en la que más de 60 jugadores fueron evaluados, en línea con el plan de Contepomi para construir un equipo competitivo de cara al Mundial 2027.