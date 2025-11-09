Enzo Fernández no jugará el amistoso de la Selección argentina ante Angola

La Selección argentina confirmó la primera baja para el amistoso contra Angola: Enzo Fernández no viajará a África debido a problemas en su rodilla. El mediocampista del Chelsea anunció la decisión tras dialogar con los médicos de la Albiceleste.

"En las últimas semanas sufrí mucho dolor en la rodilla. Tras conversar con los médicos de la selección y Chelsea, acordamos que lo mejor es descansar estas dos semanas", declaró Fernández en ESPN después de la victoria de su equipo ante Wolverhampton en la Premier League.

El jugador, campeón del mundo, detalló que padece un edema óseo en la rodilla que ha empeorado con el tiempo. "No tengo tiempo para descansar porque hay muchos partidos, pero lo más importante llegará al final de la temporada. Tomar esta decisión en conjunto con los médicos es muy bueno", afirmó.

El amistoso contra Angola se llevará a cabo el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano. Antes del partido, la selección de Lionel Scaloni se entrenará en España.

Este encuentro conmemora el 50° aniversario de la independencia de Angola. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió varias propuestas de federaciones africanas, pero solo Angola aceptó las condiciones económicas, que incluían un pago de 12 millones de dólares y la garantía de que Lionel Messi jugaría algunos minutos para asegurar la venta de las 48.000 entradas disponibles.