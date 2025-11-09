La China Suárez presumió el regalo millonario que le hizo Mauro Icardi

La China Suárez presumió el regalo millonario que le hizo Mauro IcardiESPECTÁCULO Julia VOSCO
La actriz Eugenia "La China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi se acercan a su primer aniversario de relación. Para celebrar esta ocasión, Icardi le obsequió a Suárez un lujoso regalo.
A través de sus historias de Instagram, Suárez mostró su agradecimiento al compartir un video del bolso de lujo que recibió. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?” escribió la actriz junto al clip.
Tras abrir la característica caja naranja de Hermès, Suárez presentó un Birkin 25 en Togo Negro, adornado con herrajes de oro. El bolso incluye también una campana y un candado que viene con dos llaves.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pilay SA se quedó con el Brigadier de Oro 2025
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA
Te puede interesar
Lo más visto
La construcción, en su piso histórico: dos años de parálisis y señales críticas en todo el país
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Santilli formalizó, de hecho, su ingreso al Gabinete y se convirtió en el nuevo enlace político con las provincias
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA