La China Suárez presumió el regalo millonario que le hizo Mauro Icardi

La actriz Eugenia "La China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi se acercan a su primer aniversario de relación. Para celebrar esta ocasión, Icardi le obsequió a Suárez un lujoso regalo.

A través de sus historias de Instagram, Suárez mostró su agradecimiento al compartir un video del bolso de lujo que recibió. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?” escribió la actriz junto al clip.

Tras abrir la característica caja naranja de Hermès, Suárez presentó un Birkin 25 en Togo Negro, adornado con herrajes de oro. El bolso incluye también una campana y un candado que viene con dos llaves.