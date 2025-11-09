Cami Homs mostró la carita de su beba por primera vez

Camila Homs comparte su experiencia de embarazo en redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. A poco de dar la bienvenida a su hija Aitana, la modelo mostró en Instagram la ecografía de su bebé, emocionándose al ver su rostro por primera vez.

En sus historias, Homs publicó una imagen del momento del control médico, acompañado de un tierno mensaje: “Porfi, esa carita”. En la foto, se la observa recostada en la camilla, con la imagen de su hija en la pantalla, que ya presenta rasgos bien definidos.

Actualmente, Homs se encuentra en su séptimo mes de embarazo y todo avanza con normalidad. La llegada de Aitana está prevista para enero, y la modelo ha manifestado su creciente ansiedad por el evento. “Estamos felices, contando las semanas”, expresó recientemente, refiriéndose a su pareja, José Sosa, con quien ha estado en una relación por más de un año. Aunque ambos son padres por separado, esta será su primera hija juntos.

La alegría de Homs en el momento se hizo evidente, y sus seguidores reaccionaron rápidamente con mensajes de cariño y buenos deseos.