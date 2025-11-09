Maxi Lopez contó un dato privado y avergonzante de Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara se reencontraron en una entrevista tras varios años de distanciamiento. Ambos participaron en el programa de Grego Rosselló, donde intercambiaron críticas, aunque López destacó por sus comentarios incisivos.

Durante la conversación, el exfutbolista abordó la separación de bienes y reveló un detalle personal de Nara que sorprendió a sus seguidores. López recordó su llegada a Rusia, mencionando que Nara no siempre había tenido el glamour actual: “¿Te acuerdas de cuando llegaste? Venías con zapatillas y una valija rota. Empecé a preguntarme de dónde venías. Yo te recibí con flores”, comentó. La conductora respondió rápidamente: “Soy una princesa que se construyó su propio castillo”.

Además, López habló sobre la nueva pareja de Nara, Martín Migueles, comentando que él es agradable y se porta bien con sus hijos. Sin embargo, no dudó en calificar a Nara como “una intensidad”, sugiriendo que su personalidad puede ser desafiante.