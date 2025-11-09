Evangelina Anderson vuelve a apostar al amor tras la separación de Martín Demichelis:

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis ha sido uno de los temas más discutidos del año. Tras casi dos décadas juntos y haber superado diversos rumores, la pareja anunció el final de su matrimonio mientras residía en México. Sin embargo, Anderson parece lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida.

Desde la ruptura, han circulado numerosos rumores sobre la vida amorosa de Anderson. Recientemente, se especuló sobre un encuentro con un joven en México, que resultó ser el hijo de una amiga. También se mencionaron citas con un político, quien era, en realidad, un conocido de su hermana. Durante la última edición de MasterChef Celebrity, Wanda Nara abordó su situación, preguntándole si estaba saliendo con alguien. Anderson, ocupada con el programa, destacó que no tenía tiempo para el amor. Al mencionar su larga relación con Demichelis, Wanda sugirió que se tomara un tiempo para sí misma, a lo que Anderson asintió.

Este sábado, Anderson compartió un mensaje en Instagram que sugiere que está abierta a nuevas posibilidades románticas. En un video, se la ve escribiendo un deseo de encontrar al amor de su vida y entregándolo a otra persona, quien lo añade a una lista de deseos similares. Al preguntar si estos deseos se cumplen, alguien le responde que debe ponerle mucha energía.

Con estas declaraciones, Anderson señala que ha dejado atrás los momentos difíciles y está lista para reanudar su búsqueda del amor. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará este nuevo capítulo en su vida.