Qué dicen en Europa de la relación del hijo de Valeria Mazza con la sobrina de la Reina de España

Valeria Mazza, destacada modelo argentina, ha regresado a España para conducir "Bailando con las estrellas" junto a Jesús Vázquez en Mediaset. Desde su regreso, su hijo mayor, Balthazar Gravier, se ha adaptado a la vida en Europa, trasladándose a Madrid después de completar sus estudios como ingeniero industrial.

Con 22 años, Balthazar ha comenzado a modelar en pasarelas de Madrid, aumentando su visibilidad mediática. Su nombre se ha vinculado recientemente a Victoria Federica, sobrina de la reina Letizia y la infanta Elena, lo que ha despertado rumores sobre una posible relación romántica.

Ambos jóvenes se encontraron en la gala Starlite en Marbella, donde surgió su cercanía. Sin embargo, Valeria Mazza aclaró en TikTok que los jóvenes son "amigos" y refutó los rumores de romance. Mazza expresó que la familia de Victoria, a quien describe como un "amor", ha compartido momentos juntos.

A pesar de tener una activa presencia en Instagram, donde comparte su amor por la moda, Victoria Federica no ha comentado sobre su relación con Balthazar. Su interés por la moda se ha visto influenciado por su padre, Jaime de Marichalar, y ha convertido a la joven en una referencia para las nuevas generaciones.

Aunque en Europa los rumores sobre su relación persisten, la confirmación de Valeria Mazza sugiere que la conexión entre Balthazar Gravier y Victoria Federica es más bien una sólida amistad.